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Общество

Полковое учение ВДВ стартовало в Пскове

На территории Северо-Западного федерального округа стартовало показное полковое тактическое учение с одним из десантно-штурмовых полков Псковского соединения Воздушно-десантных войск. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минобороны РФ, учение проводится в период с 7 по 11 августа в соответствии с планом подготовки войск на текущий год под общим руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова.

В течение пяти дней десантники отработают ряд учебно-боевых задач, в том числе десантирование и ведение боевых действий полком в передовом отряде группировки войск быстрого реагирования в операции по разрешению кризисной ситуации на Западном направлении в условиях активных действий незаконных вооруженных формирований.

«Учение будет проходить в три этапа. Отработка учебных вопросов включает весь спектр задач, возложенных на Воздушно-десантные войска как в мирное, так и в военное время», - сказал Андрей Сердюков.

Все этапы учения предусматривают действия в операции группировки войск на определенном направлении в соответствии с утвержденной МО РФ концепцией строительства и развития ВДВ в качестве основы войск быстрого реагирования.

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