Разбойное нападение раскрыли великолукские полицейские

11:13, 07 августа 2017, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в совершении разбойного нападения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в Великих Луках в одной из комнат общежития на Октябрьском проспекте 42-летний безработный судимый молодой человек, угрожая предметом, похожим на пистолет, отобрал мобильный телефон и личные вещи местного жителя, после чего попытался скрыться.

Потерпевший сразу же вызвал полицию. Прибывшие сотрудники правопорядка по «горячим следам» задержали подозреваемого. По данному факту возбуждено уголовное дело.