«Урожай» в 200 килограммов конопли собрали правоохранители в Печорском районе (ВИДЕО)

10:51, 07 августа 2017, ПАИ

Сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с Пограничным Управлением ФСБ России по региону и областным Управлением ФСБ России при проведении оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность группы, осуществляющей незаконное культивирование наркосодержащих растений конопли на территории Печорского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УВД РФ по области, по версии следствия, подозреваемые специально обустроили несколько участков, расположенных вдали от территорий, которые могли посещать местные жители, в том числе в пограничной зоне. Для передвижения к участкам и последующего сбора «наркоурожая» преступная группа приобрела автомобиль, оборудованный для движения по пересеченной местности и бездорожью. Уход за посевами осуществлялся постоянно, производилось удобрение почвы, опрыскивание запрещенных к возделыванию растений, их прополка.

Фигуранты были задержаны при сборе части урожая. В используемом ими транспортном средстве, а также внутри картонных коробок, находящихся рядом с местом произрастания, обнаружены части наркосодержащих растений конопли общей массой более пятнадцати килограммов в сыром виде. По месту проживания подозреваемых изъято более 500 граммов уже готового для употребления наркотического средства «марихуана».

В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с участков произрастания изъято более 900 растений конопли общей массой более 200 килограммов. По приблизительным подсчетам, из указанной массы могло быть изготовлено около 40 килограммов марихуаны.

Задержанные не являются жителями Псковской области. Один из них – иностранный гражданин, находящийся на территории Российской Федерации незаконно. Получаемое в результате культивирования и дальнейшей переработки наркотическое средство мужчины планировали сбывать на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В настоящее время в отношении данных лиц возбужден ряд уголовных дел. Печорский районный суд избран в отношении задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу.

Максимальный размер наказания, предусмотренный за совершенные преступления, составляет 20 лет лишения свободы.