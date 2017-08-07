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«Урожай» в 200 килограммов конопли собрали правоохранители в Печорском районе (ВИДЕО)

Сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с Пограничным Управлением ФСБ России по региону  и областным  Управлением ФСБ России при проведении оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность группы, осуществляющей незаконное культивирование наркосодержащих растений конопли на территории Печорского района.              

Фото пресс-службе УМВД России по Псковской области        

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УВД РФ по области, по версии следствия, подозреваемые специально обустроили несколько участков, расположенных вдали от территорий, которые могли посещать местные жители, в том числе в пограничной зоне. Для передвижения к участкам и последующего сбора «наркоурожая» преступная группа приобрела автомобиль, оборудованный для движения по пересеченной местности и бездорожью. Уход за посевами осуществлялся постоянно, производилось удобрение почвы, опрыскивание запрещенных к возделыванию растений, их прополка.

Фото пресс-службе УМВД России по Псковской области

Фигуранты были задержаны при сборе части урожая. В используемом ими транспортном средстве, а также внутри картонных коробок, находящихся рядом с местом произрастания, обнаружены части наркосодержащих растений конопли общей массой более пятнадцати килограммов в сыром виде. По месту проживания подозреваемых изъято более 500 граммов уже готового для употребления наркотического средства «марихуана».

В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с участков произрастания изъято более 900  растений конопли общей массой более 200 килограммов. По приблизительным подсчетам, из указанной массы могло быть изготовлено около 40 килограммов марихуаны.

Фото пресс-службе УМВД России по Псковской области

Задержанные не являются жителями Псковской области. Один из них – иностранный гражданин, находящийся на территории Российской Федерации незаконно. Получаемое в результате культивирования и дальнейшей переработки наркотическое средство мужчины планировали сбывать на территории  Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Фото пресс-службе УМВД России по Псковской области

В настоящее время в отношении данных лиц возбужден ряд уголовных дел. Печорский районный суд избран в отношении задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу.

Максимальный размер наказания, предусмотренный за совершенные преступления, составляет 20 лет лишения свободы.

 

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