0
13:02
Массовые бои на фестивале «Железный град» (ВИДЕО)
12:14
14 НКО получат гранты на реализацию в Псковской области проектов в межнациональной сфере
10:07
Квест «Миру – МИР!» организует Сбербанк на Медовом фестивале в Пскове
17:37
До 23 градусов тепла и небольшие дожди обещают псковичам в понедельник
12:11
Фестиваль «Железный град-2017» продолжается в Изборске
11:31
Великолукский боец MMA Руслан Шамилов одержал победу над американцем на турнире в Финляндии
09:51
«Железный град-2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

17 незаконных орудий лова изъяли рыбинспекторы у браконьеров на псковских водоёмах за неделю

За прошедшую неделю в Псковской области сотрудники рыбоохраны выявили 11 административных правонарушений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

За семь дней сотрудники ведомства наложили штрафов на сумму 14,5 тыс. рублей, взыскать удалось 7 тыс. рублей.

У нарушителей были изъяты 32 килограмма рыбы и 17 незаконных орудий лова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Массовые бои на фестивале «Железный град» (ВИДЕО)
07 августа 2017
Массовые бои на фестивале «Железный град» (ВИДЕО)
14 НКО получат гранты на реализацию в Псковской области проектов в межнациональной сфере
07 августа 2017
14 НКО получат гранты на реализацию в Псковской области проектов в межнациональной сфере
Квест «Миру – МИР!» организует Сбербанк на Медовом фестивале в Пскове
07 августа 2017
Квест «Миру – МИР!» организует Сбербанк на Медовом фестивале в Пскове
До 23 градусов тепла и небольшие дожди обещают псковичам в понедельник
06 августа 2017
До 23 градусов тепла и небольшие дожди обещают псковичам в понедельник
Фестиваль «Железный град-2017» продолжается в Изборске
06 августа 2017
Фестиваль «Железный град-2017» продолжается в Изборске
Великолукский боец MMA Руслан Шамилов одержал победу над американцем на турнире в Финляндии
06 августа 2017
Великолукский боец MMA Руслан Шамилов одержал победу над американцем на турнире в Финляндии
«Железный град-2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
06 августа 2017
«Железный град-2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Псковская область попала в ТОП-3 регионов по развитию культуры военно-исторических мероприятий
05 августа 2017
Псковская область попала в ТОП-3 регионов по развитию культуры военно-исторических мероприятий

Идет загрузка...