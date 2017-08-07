17 незаконных орудий лова изъяли рыбинспекторы у браконьеров на псковских водоёмах за неделю
За прошедшую неделю в Псковской области сотрудники рыбоохраны выявили 11 административных правонарушений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.
За семь дней сотрудники ведомства наложили штрафов на сумму 14,5 тыс. рублей, взыскать удалось 7 тыс. рублей.
У нарушителей были изъяты 32 килограмма рыбы и 17 незаконных орудий лова.