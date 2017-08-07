Пять человек в наркотическом опьянении задержаны в Пскове

11:33, 07 августа 2017, ПАИ

На минувшей неделе в Пскове в ходе совместных оперативно-профилактических мероприятий с ОКОН УМВД России по городу Пскову сотрудники ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области задержали пятерых граждан, находившихся в состоянии наркотического опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

У граждан изъяли приспособление для употребления наркотиков, а также вещество растительного происхождения, которое направлено на экспертизу.

В соответствии с частью 2 статьи 20.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за употребление наркотических средств граждан привлекли к административной ответственности.