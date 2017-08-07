Вакансия ведущего технолога по переработке мяса оказалась самой высокооплачиваемой в Псковской области

11:54, 07 августа 2017, ПАИ

В начале августа самой высокооплачиваемой вакансией в Псковской области была «Ведущий технолог по переработке мяса» с зарплатой от 100 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные анализа рынка труда в регионе, который провела Служба исследований HeadHunter Северо-Запад.

Также в топ-5 актуальных вакансий августа с самой большой зарплатой в Псковской области входят «Начальник отдела продаж» (от 96 тыс. 731 до 109 тыс. 848 рублей), «Врач-гинеколог-репродуктолог» (до 100 000 рублей), «Региональный менеджер по персоналу» (от 60 до 80 тысяч рублей), «Юрисконсульт» (от 60 000 рублей).

Количество вакансий сократилось на четверть по сравнению с июлем прошлого года. Вход резюме вырос на 15%. И июле 2016 года прирост резюме к аналогичному месяцу 2015-го составил 10%, вакансий – 80%.

«Тенденция к сезонному снижению уровня конкуренции сохраняется. Показатель hh.индекса (количество резюме на одну вакансию) в июле составил 2,8 пункта, хотя еще в мае равнялся 4,6. На текущий момент в регионе можно констатировать ситуацию дефицита кадров, отметили в службе исследований. В среднем на одно вакантное место в Псковской области претендуют 3 соискателя при норме в 5-6 резюме на одну вакансию. Выше показатель в профобласти «Государственная служба, НКО» - 20,5 пункта, где уровень конкуренции значительно больше оптимального значения», - отметили в HeadHunter.

Большую часть рынка вакансий в Псковской области – 44% от общего количества предложений о работе в регионе – занимает сфера «Продажи», еще 29% приходится на банковский сектор, а 19% - на профобласть «Начало карьеры, студенты». В пятерку лидеров в структуре вакансий также вошли «Рабочий персонал» (14%) и «Производство» (13%). Однако наибольший прирост предложений о работе год к году отмечен в других сферах «Страхование», «Производство», «Инсталляция и сервис». В этих областях за год значительно увеличился спрос на специалистов из Псковской области.