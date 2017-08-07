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Великолучанка стала жертвой мошенника в соцсети

В Великих Луках зафиксирован факт мошенничества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ОМВД России по городу Великие Луки обратилась местная жительница и сообщила, что ей в одной из социальных сетей написала знакомая и попросила перечислить на указанный номер банковского счета денежные средства в сумме 8 тысяч рублей. Девушка, ничего не подозревая, выполнила просьбу подруги и перевела деньги.

Установлено, что аккаунт, с которого велась переписка от имени подруги заявительницы, был взломан неизвестными, а денежные средства перечислены на счет злоумышленника. По данному факту полиция проводит проверку.

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