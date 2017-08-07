22-е место занял пскович на Первенстве мира по гребному спорту

13:51, 07 августа 2017, ПАИ

Пскович Александр Матвеев занял 22-е место в классе одиночек на Первенстве мира по гребному спорту до 19 лет, которое прошло в литовском Тракае со 2 по 6 августа. Как сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки, тренером спортсмена является Алексей Простак.

Всего в состязаниях приняли участие около 750 спортсменов из 59 стран. Российская сборная на Первенстве была представлена в пяти классах лодок. В заявку национальной команды попали 29 спортсменов.

Первенство мира 2017 года стало квалификационным турниром на Юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в октябре 2018 года в Аргентине.