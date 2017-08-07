Псковские гребцы завоевали медали на Чемпионате России в Москве

12:31, 07 августа 2017, ПАИ

Псковичи завоевали медали на Чемпионате России по академической гребле 2017 года, который прошел с 3 по 7 августа в Москве на гребном канале «Крылатское». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Павел Сорин занял первое место в парной четверке, Евгений Каширин и Максим Бабажданов – седьмое в парной двойке, а Вадим Морозов – второе среди лиц с поражением двигательного аппарата в классе одиночек. Наставником спортсменов является тренер высшей категории Сергей Матвеев.

Всего на участие в этих соревнованиях подали заявки почти 400 спортсменов из разных регионов страны. Все они боролись не только за призовые места турнира, но и возможность отобраться на чемпионат мира 2017 года, который пройдет в сентябре-октябре в США.