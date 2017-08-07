0
09:33
Псковские «Барсы» выиграли хоккейный «Кубок Маргелова» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:51
Этап Чемпионата России по пляжному волейболу в Пскове (женщины) [ФОТОРЕПОРТАЖ]
11:31
Великолукский боец MMA Руслан Шамилов одержал победу над американцем на турнире в Финляндии
16:11
Команда администрации Псковской области выиграла первую игру на «Кубке Маргелова»
14:08
Великолукский боец MMA Руслан Шамилов сразится с американцем на турнире в Финляндии 5 августа
16:55
Этап Чемпионата России по пляжному волейболу стартовал в Пскове
22:52
«Псков-747» обыграл смоленский «ЦРФСО» со счётом 1:0
Еще новости
Спорт

Псковские гребцы завоевали медали на Чемпионате России в Москве

Псковичи завоевали медали на Чемпионате России по академической гребле 2017 года, который прошел с 3 по 7 августа в Москве на гребном канале «Крылатское». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Павел Сорин занял первое место в парной четверке, Евгений Каширин и Максим Бабажданов – седьмое в парной двойке, а Вадим Морозов – второе среди  лиц с поражением двигательного аппарата в классе одиночек. Наставником спортсменов является тренер высшей категории Сергей Матвеев.

Всего на участие в этих соревнованиях подали заявки почти 400 спортсменов из разных регионов страны. Все они боролись не только за призовые места турнира, но и возможность отобраться на чемпионат мира 2017 года, который пройдет в сентябре-октябре в США.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковские «Барсы» выиграли хоккейный «Кубок Маргелова» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
07 августа 2017
Псковские «Барсы» выиграли хоккейный «Кубок Маргелова» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Этап Чемпионата России по пляжному волейболу в Пскове (женщины) [ФОТОРЕПОРТАЖ]
06 августа 2017
Этап Чемпионата России по пляжному волейболу в Пскове (женщины) [ФОТОРЕПОРТАЖ]
Великолукский боец MMA Руслан Шамилов одержал победу над американцем на турнире в Финляндии
06 августа 2017
Великолукский боец MMA Руслан Шамилов одержал победу над американцем на турнире в Финляндии
Команда администрации Псковской области выиграла первую игру на «Кубке Маргелова»
05 августа 2017
Команда администрации Псковской области выиграла первую игру на «Кубке Маргелова» 1
Великолукский боец MMA Руслан Шамилов сразится с американцем на турнире в Финляндии 5 августа
05 августа 2017
Великолукский боец MMA Руслан Шамилов сразится с американцем на турнире в Финляндии 5 августа
Этап Чемпионата России по пляжному волейболу стартовал в Пскове
04 августа 2017
Этап Чемпионата России по пляжному волейболу стартовал в Пскове
«Псков-747» обыграл смоленский «ЦРФСО» со счётом 1:0
03 августа 2017
«Псков-747» обыграл смоленский «ЦРФСО» со счётом 1:0
На сайте ПАИ стартовала прямая трансляция мачта «Псков-747» - «ЦРФСО» (Смоленск)
03 августа 2017
На сайте ПАИ стартовала прямая трансляция мачта «Псков-747» - «ЦРФСО» (Смоленск)

Идет загрузка...