14 НКО получат гранты на реализацию в Псковской области проектов в межнациональной сфере

12:14, 07 августа 2017, ПАИ

Конкурсная комиссия определила некоммерческие организации, которые получат субсидии на реализацию социальных проектов на территории Псковской области, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации со ссылкой на Управление внутренней политики.

Победителями признаны 14 социально ориентированных НКО, из них шесть — новички, никогда ранее не принимавших участия в конкурсе. В их числе автономная некоммерческая организация «Детско-молодежный военно-патриотический клуб «Высота», которая планирует на средства гранта провести в следующем году региональный гражданско-патриотический форум «Сороковой бор — память партизанской славы» в Стругокрасненском районе, Великолукская городская общественная организация «Союз десантников» с проектом «Создание творческого коллектива патриотической песни «Наши».

Две организации получат средства на реализацию социальных проектов по защите и сохранению русского языка.

Псковское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» в 2018 году на средства субсидии будет реализовывать проект «Институт гражданства», направленный на правовое просвещение иностранных мигрантов на территории региона. Это также первый проект, который подавался на конкурс по направлению «деятельность, направленная на обеспечение равноправия граждан, реализацию их конституционных прав в сфере государственной национальной политики».

Псковская региональная общественная организация «Вечевой орден» победила в конкурсе с проектом «Приказано выжить». В его рамках будут осуществляться мероприятия по организации военно-патриотического сайта Память60.рф, посвященного офицерам и солдатам Великой Отечественной войны, а также местам их захоронений.

Подробнее о победителях конкурса по предоставлению субсидий социально ориентированным НКО на реализацию социальных проектов на территории Псковской области, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов РФ - здесь.