139 пешеходов попали в ДТП на псковских дорогах за 7 месяцев

12:22, 07 августа 2017, ПАИ

139 наездов на пешеходов зарегистрированы в Псковской области за 7 месяцев текущего года. Об этом сообщил заместитель начальника УГИБДД по региону Юрий Шестаков на пресс-конференции 7 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Юрий Шестаков отмети, что зафиксировано незначительное снижение аварийности по сравнению с прошлым годом. За указанный период в Псковской области произошло 581 ДТП (за аналогичный период 2016 года – 600), на дорогах погибли 59 человек (в прошлом году – 74). В то же время, рост числа ДТП произошел в Куньинском, Дновском, Красногородском и Палкинском районах

Основными видами аварий являются выезд на встречную полосу, наезд на пешеходов, на препятствия (169 ДТП), опрокидывание (82).

Юрий Шестаков добавил, что заметны сезонные влияния, в частности, связанные с отъездом граждан на дачи.