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Порядка 200 ДТП в Псковской области произошли из-за плохих дорог

За 7 месяцев текущего года порядка 200 ДТП в Псковской области произошли из-за дорожных факторов: наличия ям, дефектов дорожного покрытия. Об этом сообщил заместитель начальника УГИБДД по региону Юрий Шестаков на пресс-конференции 7 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Юрий Шестаков добавил, что на количество ДТП влияет и состояние разметки.

Всего за указанный период возбуждены 210 административных дел по факту ненормативного содержания дорог.

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