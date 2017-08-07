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Общество

316 водителей, повторно севших за руль пьяными, были задержаны на псковских дорогах за семь месяцев

За семь месяцев текущего года в Псковской области были задержаны 316 водителей, которые не в первый раз сели за руль нетрезвыми. Об этом сообщил заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД РФ по региону Юрий Шестаков на пресс-конференции 7 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Он отметил, что некоторые из задержанных ранее привлекались к ответственности за нетрезвое вождение по три-четыре раза.

Из числа пьяных водителей-рецидивистов осуждены 152: 19  получили условное наказание, 5 – реальное лишение свободы, 4 – штрафы до 120 тысяч рублей, один человек отправился на исправительные работы, 123 – на обязательные работы на срок до 500 часов.

Юрий Шестаков добавил, что нетрезвое состояние водителя – основная причина ДТП в Псковской области. За семь месяцев были зафиксированы 86 таких аварий.

Он также добавил, что с водителями, которые задерживаются в состоянии алкогольного опьянения, проводятся беседы. «Собираемся, общаемся, доводим статистику и информацию, спрашиваем, как так получилось. Кажется им, что все можно, чувствуют безнаказанность и безответственность», - подчеркнул замначальника областной Госавтоинспекции.

Кроме того, он сообщил, что за семь месяцев 355 водителей  были привлечены к ответственности за  отказ протий обследование и тестирование на алкоголь.

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