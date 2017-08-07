6 человек пострадали в ДТП на псковских дорогах за прошедшие выходные

14:01, 07 августа 2017, ПАИ

5 и 6 августа на территории Псковской области зарегистрированы 4 ДТП, в которых 6 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Так, в субботу в 22:50 в Пскове у дома № 87а по улице Юбилейной 24-летний водитель Chery врезался в стоящий Opel Insignia. В результате ДТП водителя Chery пришлось госпитализировать, а 32-летняя пассажирка Opel получила незначительные травмы.

В воскресенье в 15:40 в Порховском районе в деревне Боровичи 18-летний мотоциклист на «Восходе-3М» не уступил дорогу автомобилю «Suzuki SX4», в результате чего оказался в больнице.

В этот же день в 20:31 в Псковском районе на 263-м километре трассы Санкт-Петербург - Невель 34-летняя девушка на Ford Focus выбрала небезопасную дистанцию до ехавшего впереди автомобиля «Mazda 3» и столкнулась с ним. После этого «Mazda» врезалась в двигавшийся впереди в попутном направлении Chevrolet Klan. В аварии пострадала 46-летняя пассажирка Ford, её доставили в больницу.

В 20:31 в Псковском районе на 263-м километре трассы Санкт-Петербург - Невель 20-летний автомобилист выбрал небезопасную дистанцию до движущегося впереди Renault Symbol и столкнулся с ним. После этого Renault врезался в стоящий впереди Volkswagen Tiguan, который совершил наезд на Renault Sandero, после столкнувшийся с Ford Focus. В результате аварии 20-летняя и 50-летняя пассажирки Renault Symbol получили незначительные травмы.

За прошедшие выходные сотрудники ГИБДД задержали 20 водителей в состоянии алкогольного опьянения.