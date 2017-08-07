Псковская делегация с официальным визитом посетила город-побратим Резекне

13:41, 07 августа 2017, ПАИ

В городе Резекне (Латвия) в минувшие выходные прошли мероприятия, посвященные празднованию дней города. В торжествах по традиции приняла участие псковская делегация, которую возглавила депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Делегации городов-побратимов из Польши, Беларуси, Норвегии, Литвы, Молдавии, России и других стран на приеме поприветствовал председатель Резекненской городской Думы Александр Барташевич. Каждый представитель делегации зажег свечу в знак дружбы и сотрудничества городов-побратимов. У каждой свечи было свое название, которое ассоциируется с городом, так Псков был назван творческим. «Псковские коллективы частые гости нашего города, у нас уже сложилось мнение, что без псковичей праздника не бывает», - отметил Александр Барташевич.

От имени главы Пскова Ивана Цецерского Ольга Федорова поздравила жителей Резекне с праздником и вручила приветственный адрес и подарок. «Мы рады, что между нашими городами активно развиваются отношения. У Резекне и Пскова есть много объединяющих факторов: хорошие отношения и дружеские контакты, а также деловые отношения становятся всё теснее. В Пскове уже проходили выставки картин художников из Резекне, происходят контакты на деловом и творческом уровне. Надеемся, что наше сотрудничество во всех сферах продолжится, а проекты приобретут новый импульс для развития», - заключила Ольга Федорова.

Кроме того, в рамках мероприятия прошло праздничное шествие с участием организаций и предприятий Резекне, посвященное теме: «Мистерия кино». Сразу же после шествия в фестивальном парке состоялось концертное шоу «Ночная мистерия кино Стрейча», в котором можно было увидеть эпизоды из самых известных фильмов Яниса Стрейча и услышать цитаты и песни в исполнении известных музыкантов и актеров Латвийского национального театра.

«Латгальские мастера керамики рассказали о глиняном волшебстве и провели мастер-класс. Заключительным аккордом праздничного дня стал салют под открытым небом, и ночь продолжилась в стиле диско», - отметили в пресс-службе.

Напомним, что соглашение о сотрудничестве между городами Псков и Резекне было подписано 4 июня 2010 года. В Резекне проживает значительная часть русскоязычного населения, объединенных в организации «Русская Община в Резекне». Годом ранее при поддержке МИДа Латвии были организованы визиты групп предпринимателей и представителей органов местного самоуправления Резекне в город Псков с целью налаживания сотрудничества с учетом функционирования свободной экономической зоны. Также активно идет реализация трансграничных проектов, финансируемых Евросоюзом. В частности, разрабатываются туристические маршруты и привлекаются туристы в Резекне и Псков. Кроме того, активно развивается сотрудничество в сфере спорта - команды футболистов традиционно принимают участие в товарищеских матчах. Резекне - один из самых крупных транспортных узлов в Латвии, а также экономический, культурный и образовательный центр Восточной Латвии.