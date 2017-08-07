67 аварий с участием детей случились на псковских дорогах в этом году

13:18, 07 августа 2017, ПАИ

За семь месяцев текущего года в Псковской области зафиксировали 67 ДТП с участием детей. Об этом сообщил заместитель начальника УГИБДД по региону Юрий Шестаков на пресс-конференции 7 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Юрий Шестаков отметил, что в этом году в аварии погиб один ребёнок, за аналогичный период прошлого года – два. Ранения в результате ДТП получил 81 ребёнок, под колёса машин в этом году попали 26 детей.

Он также подчеркнул, что чаще всего дети получают травмы потому, что родители не пристёгивают их в автомобиле.

Кроме того, Юрий Шестаков напомнил, что все автобусы, которые используются для перевозки детей, должны быть оборудованы поясными ремнями, а в машинах необходимо применять детские удерживающие устройства.

«В летний период мы участвуем в акциях, которые проводятся в детских парках, доводим до детей информацию, работаем в детских лагерях, раздаем детям фликеры, объясняем действия на дорогах», - рассказал заместитель начальника областной Госавтоинспекции. Он добавил, что в преддверии нового учебного года ГИБДД будет проводить совместные мероприятия с Управлением образования, в частности, для школьников разработают безопасные маршруты, подготовят для них листовки, где будут указаны безопасные переходы.