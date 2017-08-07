Две лошади из Германии и Великобритании не смогли пересечь границу в Себежском районе

14:32, 07 августа 2017, ПАИ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки в Себежском районе запрещен провоз двух лошадей из Великобритании и Германии, которые следовали из Латвии в Казахстан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тверской и Псковской областям.

Запрет связан с отсутствием разрешения Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза пользовательных лошадей. Оформлена декларация о возврате груза.

Кроме того, в многостороннем автомобильном пункте пропуска Шумилкино в Печорском районе приостановлено движение автомобиля, в котором перевозили из Литвы племенную лошадь. При проведении контроля выявлено несоответствие ветеринарного сертификата образцу, выразившееся в отсутствии информации о том, что в хозяйствах, откуда происходят животные, не зарегистрировано заболеваний ринопневмонией в течение последних трех недель. Кроме того, не было полных сведений об адресе грузополучателя.

4 августа ввоз племенной лошади разрешен в соответствии с телефонограммой Россельхознадзора на основании ходатайства Управления ветеринарии Московской области. Живой груз направлен в пункт назначения.