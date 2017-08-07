«Псковавиа» поблагодарила псковских омоновцев за занятия по антитеррористической защищенности

20:12, 07 августа 2017, ПАИ

В адрес сотрудников ОМОН Отдела Росгвардии по Псковской области поступила благодарность за проведение занятий по антитеррористической защищенности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В июле сотрудники ОМОН отдела Росгвардии провели тренировку с сотрудниками службы авиационной безопасности ОАО «Псковавиа». В ходе мероприятия, взрывотехник ОМОН рассказал о методах обнаружения закамуфлированных СВУ, характерных признаках взрывных устройств, на которые необходимо обращать внимание при проведении досмотра в аэропорту.

«Сотрудничество псковских росгвардейцев и авиаторов, в области обеспечения безопасности пассажиров, будет продолжено», - добавили в ведомстве.