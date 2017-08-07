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2,5 млн рублей штрафа заплатит бывший инспектор псковского ГИБДД за полученную взятку

Псковский  городской суд вынес приговор бывшему сотруднику ГИБДД, обвинявшемуся  в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконное бездействие  в пользу взяткодателя, совершенное с вымогательством взятки). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, бывшему инспектору назначено  наказание в виде штрафа в размере 2,5 млн.  рублей с лишением права занимать определенную должность сроком на 3 года.

В суде установлено, что 15 марта 2016 года около 11:30 осужденный, исполняя свои должностные обязанности, находился напротив дома 41/48 по Октябрьскому проспекту в Пскове, где увидел автомашину «Мицубиси Lancer» под управлением ранее ему незнакомого водителя, нарушившего Правила дорожного движения.

Остановив автомашину с нарушителем, инспектор разъяснил причину остановки и пригласил его проследовать в служебный автомобиль для составления протокола об административном правонарушении. Находясь в служебном автомобиле, в ходе составления в отношении водителя административного материала за совершение административного правонарушения, инспектор договорился с ним передаче 30 тыс. рублей за не отстранение от управления транспортным средством, не направление  на медицинское освидетельствование и не составление протокола об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ, то есть за незаконное бездействие.

Под предлогом обеспечения исполнения водителем своего обещания передать денежную сумму, инспектор ДПС потребовал, чтобы тот расписался в незаполненном бланке протокола об отстранении от управления транспортным средством, а также в незаполненном бланке протокола о направлении на медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и предупредил, что в случае, если мужчина не передаст взятку, он внесет в протоколы сведения о совершении им административного правонарушения.

После получения денежных средств виновный был задержан на месте совершения преступления сотрудниками службы безопасности УМВД по Псковской области.

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