1
18:02
Злоупотребление сахаром оказалось причиной мужской депрессии
15:40
Tвиттер сможет предсказывать преступления
09:34
День Бориса и Глеба наступил по народному календарю
21:48
Джоану Роулинг признали самым высокооплачиваемым писателем в мире
22:49
Мужчина напал на репортёра во время прямого эфира с места празднования Дня ВДВ
21:56
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать арбузы и дыни
21:38
Около 275 тысяч сайтов заблокировал Роскомнадзор за пять лет
Еще новости
Страна и мир

Минфин подготовил защищающие водителей поправки к закону об ОСАГО

Министерство финансов России доработало систему либерализации ОСАГО, подготовив к закону об обязательном страховании гражданской ответственности поправки в интересах автовладельцев. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, страховщикам на время перехода к свободным тарифам предложат самостоятельно устанавливать только понижающие стоимость полиса коэффициенты, а также дадут право устанавливать ставку тарифа внутри базовых значений, которые утверждает ЦБ. Конкретное значение тарифа будет зависеть от характеристик машины, целей ее использования и вида собственника. Понижающие коэффициенты, как предполагает Минфин, будут зависеть, например, от манеры вождения, которая будет оцениваться с помощью установленных на автомобиль клиента за счет страховщика устройств телематики.

Кроме того, ведомство предлагает убрать из формулы расчета тарифа коэффициент мощности и территориальный коэффициент, введя вместо них коэффициент нарушения ПДД, учитывающий превышения скорости более чем на 60 километров в час, выезды на «встречку», проезды на красный свет, вождение в нетрезвом виде и так далее. Согласно поправкам, максимальный размер страховой премии по ОСАГО не сможет превышать трехкратное значение базовой ставки тарифа.

Водителям будут доступны три варианта наполнения полисов: с лимитами выплат 500 тыс. рублей по вреду жизни и здоровью и 400 тыс. рублей по имуществу (такие действуют сейчас), а также варианты с выплатами в 1 млн рублей по жизни и 1 млн рублей по имуществу,  2 млн рублей по жизни и 2 млн рублей по имуществу. Кроме того, автолюбители получат возможность заключать договор более чем на год.

Предложения Минфина вызвали у страховщиков недовольство и возражения, так как сектор ОСАГО в последние годы стал для них убыточным. По данным издания, только за первое полугодие 2017 года средняя выплата в ОСАГО выросла на 23% к тому же периоду 2016 года, превысив 77 тыс. руб. и приблизившись к выплатам по каско, а средняя премия, наоборот, сократилась на 3%, до 5,8 тыс. рублей.

Газета сообщает, что Российский союз автостраховщиков (РСА) уже отправил свои предложения к проекту в Минфин. Союз возражает против повышения лимитов до 1-2 млн рублей, опасаясь мошенничества клиентов при продаже «улучшенных» полисов. Также страховщики настаивают на сохранении коэффициентов мощности и территорий, утверждая, что они могут быть исключены только при окончательно свободных тарифах.

Максимальный размер цены полиса в РСА хотят ограничить не трех-, а пятикратным значением базовых тарифов. Страховщики также хотят иметь возможность устанавливать повышающие коэффициенты (например, при нарушении ПДД) и просят не вводить многолетние договоры из-за необходимости глобального перерасчета тарифов. Кроме того, рынку не нравится установка за свой счет средств телематики на машину клиента.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Злоупотребление сахаром оказалось причиной мужской депрессии
06 августа 2017
Злоупотребление сахаром оказалось причиной мужской депрессии
Tвиттер сможет предсказывать преступления
06 августа 2017
Tвиттер сможет предсказывать преступления
День Бориса и Глеба наступил по народному календарю
06 августа 2017
День Бориса и Глеба наступил по народному календарю
Джоану Роулинг признали самым высокооплачиваемым писателем в мире
03 августа 2017
Джоану Роулинг признали самым высокооплачиваемым писателем в мире 1
Мужчина напал на репортёра во время прямого эфира с места празднования Дня ВДВ
02 августа 2017
Мужчина напал на репортёра во время прямого эфира с места празднования Дня ВДВ 1
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать арбузы и дыни
01 августа 2017
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать арбузы и дыни
Около 275 тысяч сайтов заблокировал Роскомнадзор за пять лет
28 июля 2017
Около 275 тысяч сайтов заблокировал Роскомнадзор за пять лет
Россияне стали чаще жениться
28 июля 2017
Россияне стали чаще жениться

Идет загрузка...