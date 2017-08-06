Минфин подготовил защищающие водителей поправки к закону об ОСАГО

15:08, 07 августа 2017, ПАИ

Министерство финансов России доработало систему либерализации ОСАГО, подготовив к закону об обязательном страховании гражданской ответственности поправки в интересах автовладельцев. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, страховщикам на время перехода к свободным тарифам предложат самостоятельно устанавливать только понижающие стоимость полиса коэффициенты, а также дадут право устанавливать ставку тарифа внутри базовых значений, которые утверждает ЦБ. Конкретное значение тарифа будет зависеть от характеристик машины, целей ее использования и вида собственника. Понижающие коэффициенты, как предполагает Минфин, будут зависеть, например, от манеры вождения, которая будет оцениваться с помощью установленных на автомобиль клиента за счет страховщика устройств телематики.

Кроме того, ведомство предлагает убрать из формулы расчета тарифа коэффициент мощности и территориальный коэффициент, введя вместо них коэффициент нарушения ПДД, учитывающий превышения скорости более чем на 60 километров в час, выезды на «встречку», проезды на красный свет, вождение в нетрезвом виде и так далее. Согласно поправкам, максимальный размер страховой премии по ОСАГО не сможет превышать трехкратное значение базовой ставки тарифа.

Водителям будут доступны три варианта наполнения полисов: с лимитами выплат 500 тыс. рублей по вреду жизни и здоровью и 400 тыс. рублей по имуществу (такие действуют сейчас), а также варианты с выплатами в 1 млн рублей по жизни и 1 млн рублей по имуществу, 2 млн рублей по жизни и 2 млн рублей по имуществу. Кроме того, автолюбители получат возможность заключать договор более чем на год.

Предложения Минфина вызвали у страховщиков недовольство и возражения, так как сектор ОСАГО в последние годы стал для них убыточным. По данным издания, только за первое полугодие 2017 года средняя выплата в ОСАГО выросла на 23% к тому же периоду 2016 года, превысив 77 тыс. руб. и приблизившись к выплатам по каско, а средняя премия, наоборот, сократилась на 3%, до 5,8 тыс. рублей.

Газета сообщает, что Российский союз автостраховщиков (РСА) уже отправил свои предложения к проекту в Минфин. Союз возражает против повышения лимитов до 1-2 млн рублей, опасаясь мошенничества клиентов при продаже «улучшенных» полисов. Также страховщики настаивают на сохранении коэффициентов мощности и территорий, утверждая, что они могут быть исключены только при окончательно свободных тарифах.

Максимальный размер цены полиса в РСА хотят ограничить не трех-, а пятикратным значением базовых тарифов. Страховщики также хотят иметь возможность устанавливать повышающие коэффициенты (например, при нарушении ПДД) и просят не вводить многолетние договоры из-за необходимости глобального перерасчета тарифов. Кроме того, рынку не нравится установка за свой счет средств телематики на машину клиента.