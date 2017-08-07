Частное затмение Луны смогут увидеть россияне вечером 7 августа

14:48, 07 августа 2017, ПАИ

Вечером 7 августа состоится частное затмение Луны, доступное для наблюдения почти на всей территории России. Как сообщается на сайте Московского планетария, Луна пройдет через северную часть Земной тени, максимально погрузившись в нее своим южным краем на четверть диска.

Затмение Луны начнется в 18:51, максимальное погружение в тень Земли произойдет в 21:21, завершится затмение в 23:52. При условии благоприятной погоды можно будет наблюдать небольшое покраснение нижнего края лунного диска.

Явление будет благоприятно для наблюдений из России, так как область видимости охватит большую часть ее территории. Исключение составят только северо-западные районы (за линией Калининград – Санкт-Петербург – Архангельск), где будет еще светлый вечер, и Луна не успеет взойти над горизонтом, а также полуостров Камчатка и Чукотка с окрестностями, где, напротив, уже наступит утро 8 августа.

Следующее затмение Луны будет полным и произойдет 31 января 2018 года. Оно будет видно на всей территории России, кроме западных и юго-западных районов, где Луна появится вечером только в конце затмения.