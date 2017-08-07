Тёплый день без осадков прогнозируется в Псковской области 8 августа
8 августа на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +9 до +14 градусов, днем – от +21 до +26 градусов.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.
Атмосферное давление - низкое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.