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Тревожной сигнализации не обнаружила прокуратура в гостиницах Порхова

Прокуратура выявила в некоторых гостиницах Порхова  нарушения  законодательства о противодействии терроризму в части выполнения требований к обеспечению антитеррористической защищенности средств размещения людей, включая вопросы их инженерно-технической укрепленности, категорирования, разработки паспорта безопасности.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что помещения ряда гостиниц в  Порхове не оборудованы  средствами тревожной сигнализации (кнопкой экстренного вызова наряда полиции).

В этой связи прокуратура района руководителям гостиничного бизнеса  Порхова объявила предостережения о недопустимости нарушения закона.

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