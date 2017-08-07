Тревожной сигнализации не обнаружила прокуратура в гостиницах Порхова

14:50, 07 августа 2017, ПАИ

Прокуратура выявила в некоторых гостиницах Порхова нарушения законодательства о противодействии терроризму в части выполнения требований к обеспечению антитеррористической защищенности средств размещения людей, включая вопросы их инженерно-технической укрепленности, категорирования, разработки паспорта безопасности.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что помещения ряда гостиниц в Порхове не оборудованы средствами тревожной сигнализации (кнопкой экстренного вызова наряда полиции).

В этой связи прокуратура района руководителям гостиничного бизнеса Порхова объявила предостережения о недопустимости нарушения закона.