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Общество

Собака кинолога псковского УФСИН стала призером Международной выставки

В минувшие выходные в Пскове на Международной выставке собак всех пород «Псковский сувенир 2017» служебная собака по кличке Урза специалиста-кинолога ИК-5 УФСИН России по Псковской области Инны Фадеенковой завоевала пять титулов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Мероприятие, организованное псковским городским клубом собаководства «Фауна», прошло на стадионе «Электрон» и собрало более 800 участников. Все собаки экспонировались по группам и породам. Оценка животных проходила относительно приближенности к стандартам породы – по размеру, пропорциям, типу, пигменту шерсти, поведению, общей форме. В состав судейской коллегии вошли зарубежные эксперты из Литвы, Сербии, Болгарии, Словении, Италии, Англии, которые наблюдали за четвероногими питомцами не только на ринге, но и за его пределами.

Овчарка Урза получила титулы CW (победитель класса), CAC (кандидат в Чемпионы России), CACIB (кандидат в Международные чемпионы), BOB (лучший представитель породы), ЧРКФ (Чемпион России Кинологической Федерации). «Прошедшая выставка уже не первая в этом году, где Урзе удалось добиться успехов. На состоявшейся в мае 2017 года Всероссийской выставке собак всех пород (ранг ЧРКФ) «Псковские встречи» она завоевала титул РКФ», - отметили в ведомстве.

Как рассказал начальник кинологической службы УФСИН России по Псковской области Александр Филиппов, служебная собака Урза является постоянным участником не только международных, всероссийских, но и ведомственных соревнований. В составе команды УФСИН России по Псковской области она будет принимать участие в Чемпионате ФСИН России по многоборью специалистов-кинологов со служебными собаками, который пройдет с 4 по 8 сентября в Уфе.

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