Около 200 человек принимают участие в «Вахте памяти-2017» в Невельском районе

15:28, 07 августа 2017, ПАИ

В Невельском районе Псковской области начала работу юбилейная международная молодежная «Вахта памяти-2017». В десятый раз юные поисковики ищут останки солдат, погибших на территории региона в годы Великой Отечественной войны, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В летней поисковой операции принимают участие поисковики из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Челябинска, Псковской и Ленинградской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Коми, Башкортостана, Казахстана и Латвии — всего около 200 человек, более трети из них — дети и подростки.

«Детей и подростков почти в три раза больше, чем в прошлом году. Многим желающим мы даже были вынуждены отказать. Начинаем принимать с 10 лет, но вместе с родителями приезжают и пятилетние. Заметно, что для подрастающего поколения участие в «Вахте памяти» имеет важное значение. Здесь они становятся совершенно другими: по-настоящему понимают, что такое патриотизм. Отныне, я уверен, они не разрушат памятники и другого остановят», — сказал командир поискового отряда Невельского района «Гвоздика» Иван Михайлов.

Палаточный лагерь поисковиков находится в лесу возле урочища Дербиха Усть-Долысской волости. Рядом с этим местом в конце 1943 — начале 1944 годов несколько месяцев шли ожесточенные бои. В них принимали участие красноармейцы разных дивизий, в том числе и 28-ой стрелковой Невельской Краснознаменной. В прошлом году здесь были подняты останки 152 бойцов, но поисковая разведка показала место гибели еще порядка 200 советских воинов. Поиск планируется вести в районе деревень Ласино, Чернецово, Залавочье, Замошица Канашовская и других. Все поднятые из земли останки будут торжественно перезахоронены на братских могилах. Также поисковики будут пытаться установить имена и звания погибших красноармейцев.

Как рассказал командир поискового отряда, в подъеме останков участвуют ребята только с 14 лет. Младшая группа проходит подготовку к ответственному делу. «Они ходят в разведку и на местности изучают блиндажи, траншеи, землянки, учатся грамотно работать со штыком, осваивают правила археологического подъема, а также узнают подробности богатой истории Псковского края», - добавил он.

Кроме того, в программе мероприятий «Вахты памяти-2017» экскурсии в пейзажный музей «Окоем» (деревня Чернецово), поездки к местам сожженных деревень, а также спортивные мероприятия (футбол, волейбол, стрельба из пневматического оружия), конкурсы, песни у костра и многое другое. Окончание поисковой экспедиции состоится 18 августа.

Организатор «Вахты памяти-2017» — поисковый отряд Невельского района «Гвоздика» и областная военно-патриотическая общественная организация «След Пантеры».