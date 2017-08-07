Помощник президента РФ Игорь Левитин поддержал создание в Псковской области транспортно-логистического хаба

15:55, 07 августа 2017, ПАИ

7 июля в Москве губернатор Псковской области Андрей Турчак и помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин провели рабочую встречу. Один из обсуждаемых вопросов касался возможности реализации проекта по созданию транспортно-логистического хаба на территории Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Как рассказал Андрей Турчак, хаб будет эффективно использовать имеющуюся в Псковской области таможенно-логистическую и железнодорожную инфраструктуру и нацелен на увеличение объема грузоперевозок через регион.

Губернатор также отметил, что в рамках проекта предполагается создание логистического узла в привязке к особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Моглино» с сателлитами на объектах терминально-складской инфраструктуры Российских железных дорог. Его цель — не только обслуживание транзитных грузопотоков, но и создание новых производств по переработке грузов, следующих как на территорию РФ для внутреннего пользования, так и транзитом.

По мнению главы региона, данная логистическая схема позволит снизить нагрузки на автомобильную инфраструктуру, загрузить железнодорожную инфраструктуру РФ, обеспечить ускоренную доставку грузов для предприятий малого и среднего бизнеса Псковской области за счет оказания услуги «Грузовой экспресс», а также увеличит загрузку пунктов пропуска и таможенно-логистических терминалов на границе.

В ходе встречи Игорь Левитин проект поддержал.