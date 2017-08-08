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Общество

Ермолаев день наступил по народному календарю

Сегодня, 8 августа, по народному календарю наступил Ермолаев день. Как пишет calend.ru, в этот день Православная церковь чтит память святого Ермолая, одного из Никомидийских мучеников наряду с Ермиппом и Ермократом.

В начале IV века по велению императора Максимилиана в Никомидийской церкви были сожжены 20 тысяч христиан, но трем мужчинам удалось спастись. После этого они скрывались в отдаленных местах империи, но не переставали учить ближних христианской вере. Однажды мимо дома Ермолая проходил юноша-язычник Пантолеон (будущий святой мученик Пантелеймон). Выйдя к нему навстречу, христианин начал разъяснять ему ложность и суетность языческих верований.

С тех пор Пантолеон стал ежедневно приходить к Ермолаю — до тех пор, пока юношу не изобличили язычники. После этого схватили также Ермолая, Ермиппа и Ермократа. Всем троим предложили отречься от Христа и принести жертву идолам, но они отказались. Язычники стали угрожать христианам муками и смертью, но внезапно началось землетрясение, и идолы в капище упали и разбились. Когда об этом стало известно императору Максимилиану, тот вынес мученикам смертный приговор.

На Руси на Ермолая, как правило, выпадал теплый день, поэтому крестьяне торопились закончить жатву: «Ермолай — хлеб прибирай». Начинался ранний сбор яблок, однако есть их еще было нельзя — нужно было дождаться Яблочного Спаса.

Поспевал и первый картофель. 

Считалось, что на Ермолая «осенние марева по травам идут, целебную мощь травам дают». Или, как говорили люди, «утром прохлада росяная листья наполняет, пыль омывает, а в полдень рождается в травах целительная сила». В этот день знахари выходили в леса и луга — запасти лечебные травы.

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