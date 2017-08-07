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Общество

Проект расчистки Псковского озера проверят эксперты

Начала работу экспертная комиссия государственной экологической экспертизы, которая займется исследованием проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Расчистка Псковского озера в районе деревни Шартово Печорского района Псковской области».

Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды, приказ о проведении экспертизы издан 4 августа. Заказчиком является общество с ограниченной ответственностью «Сельхозконсалт».

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