Проект расчистки Псковского озера проверят эксперты
Начала работу экспертная комиссия государственной экологической экспертизы, которая займется исследованием проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Расчистка Псковского озера в районе деревни Шартово Печорского района Псковской области».
Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды, приказ о проведении экспертизы издан 4 августа. Заказчиком является общество с ограниченной ответственностью «Сельхозконсалт».