Всемирный день кошек празднуется сегодня

09:06, 08 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 8 августа, в мире празднуется День кошек. Об этом сообщает calend.ru.

Всемирный день кошек (World Cat Day) отмечается ежегодно по инициативе Международного фонда по защите животных «Animal Welfare», не только с целью чествования пушистых домоседов, но привлечения внимания к проблеме бездомных котов и кошек. И сегодня праздник объединяет миллионы владельцев этих животных по всему миру.

Существует наука о кошках – фелинология (от латинск. felinus – кошка и греческ. logos – наука), подчеркивающая, что кошки – весьма умны и полезны. Домашняя кошка (Felis catus) входит в семейство кошачьих, в котором различают 2 подсемейства, 4 рода и около 36 видов. Известно, что в России обитают представители обоих подсемейств, 3 рода и 12 видов.