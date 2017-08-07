В колонию на три с половиной года отправился пскович, порезавший двух полицейских

16:19, 07 августа 2017, ПАИ

38-летнего жителя Пскова городской суд приговорил к трём с половиной годам лишения свободы за совершение преступлений, предусмотренных пунктом «з» части 2 статьи 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и пунктом «з» части 2 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК РФ. Отбывать наказание мужчине предстоит в исправительной колонии общего режима, сообщили Псковскому агентству информации в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области.

В ходе следствия было установлено, что 9 сентября 2015 года около 23:00 в Пскове на Сиреневом бульваре трое оперативных сотрудников, возвращаясь с работы, увидели двоих подозрительных мужчин, которые разглядывали женский велосипед. Когда полицейские подошли к ним и попросили предъявить документы, один из мужчин внезапно схватил нож и ударил им двоих сотрудников, после чего убежал. В результате нападения одному из полицейских причинено проникающее ножевое ранение брюшной полости, а его напарнику – резаная рана руки.

По решению суда, нападавший также должен возместить полицейским моральный вред в размере 250 тыс. рублей.