Службе реставрации Псковского музея-заповедника исполнилось 45 лет

16:38, 07 августа 2017, ПАИ

В этом году службе реставрации Псковского музея-заповедника исполнилось 45 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Служба реставрации Псковского музея-заповедника начала формироваться в 1972 году, когда в музей пришёл выпускник Ленинградского среднего художественного училища художник-реставратор масляной живописи Евгений Григораш. В 1980 служба реставрации получила статус сектора, а в 1988 – отдела.

Всю жизнь работал в музее художник-реставратор мебели, деревянной скульптуры и резьбы, Заслуженный работник культуры Николай Гаврилов. Опыт и квалификацию реставратора приобрели в отделе реставрации Псковского музея специалисты, работающие в настоящее время в других организациях, руководитель реставрационной лаборатории Государственного архива Псковской области Людмила Огнева, реставратор Археологического центра Псковской области Сергей Салмин, мастер кузнечного дела, руководитель «Кузнечного двора» при музее Евгений Вагин.

В настоящее время в отделе реставрации работают шесть сотрудников: заведующая отделом Наталья Ткачёва, художники-реставраторы Михаил Владыкин, Галина Милованова, Вера Григораш и Юлия Колосовская, Наталья Серова (работала реставратором в Новгородском Государственном музее-заповеднике, с 2003 по 2008 годы - в отделе реставрации Псковского музея, потом в музее - заповедники «Кижи», в 2016 году вернулась в Псковский музей-заповедник).

В музее рассказали, что 1984 году в связи с подготовкой новой экспозиции, посвящённой Великой Отечественной войне, встал вопрос о перемещении диорамы «Форсирование реки Великой» из здания Н. Ф. Фан-дер-Флита в большой зал нового корпуса музея, отведённый для экспозиции. Заведующий отделом советской истории Анатолий Филимонов и «асс» военной истории Антонина Соколова обратились к реставраторам. По проекту Н. Ткачёвой диорама была демонтирована, её конструкция, картинная и объёмная части перемещены в новый зал. Весь коллектив отдела реставрации участвовал в укреплении, очистке и монтаже картинной и объёмной частей. Впоследствии реставраторы неоднократно выполняли необходимые консервационные работы на этом объекте.

В 1999-2003 годах в рамках подготовки новой исторической экспозиции Н. Ткачёва и М. Владыкин осуществили сложную реставрацию иконы «Сретение Богородицы» 1784 года. На этой большой (около 8 кв. м.) иконе видна панорама Пскова и его окрестностей, изображение чудесных событий явления Пресвятой Богородицы и подробные изображения осады Пскова войском Стефана Батория, а также Крестного хода, учреждённого в 1601 году, часовни Владычного Креста, поставленной на пути Крестного хода, для которой и была написана икона «Сретение Богородицы». В процессе реставрации живопись была освобождена от поздних грубых наслоений, записей и потемневшей олифы, искажавших очертания изображений и колорит иконы. Изображения многих архитектурных объектов приобрели первоначальный вид, некоторые, ранее совсем скрытые записями, выявлены.

В 2005-2012 годах выполнена комплексная реставрация уникального документального памятника - Таможенной книги Пскова XVII века (288 листов). Реставратор - В. Григораш.

Благодаря деятельности службы реставрации были осуществлены такие масштабные мероприятия, как создание экспозиций «Живопись древнего Пскова» и «Художественное серебро» (1988 год) и последующие их реэкспозиции, осуществлявшиеся неоднократно в период с 1992 по 2016 годы; участие музея в эпохальной выставке «Живопись Пскова XII – XIV веков» (ГТГ, Москва, 1990 год); экспонирование нескольких выставок музея за рубежом (1990–1996 и 2004 годы); создание исторической экспозиции, большая часть экспонатов которой была отреставрирована в период её подготовки (1999 -2003 годы), экспонирование уникальной выставки «Драгоценный убор русских икон», сформированной И. Родниковой (2010), создание экспозиции «Западноевропейское искусство XVI – XIX веков (2010); участие во всероссийском проекте – выставке «Святая Русь» (2010-2011, Париж, Москва); экспонирование произведений Элий Белютина, в том числе крупноформатных картин, поступивших в музей в 2012-2016 годах; юбилейная выставка художника А. Аникеёнка (2016), выставки серии «Новое открытие псковских реставраторов» (2013 и 2016).

После проведения реставрационных мероприятий в экспозицию 2003 году вошли многие уникальные экспонаты: деревянная чаша Архиепископа Нифонта, украшенная полихромной росписью и серебряным убором, икона «Святые благоверные князья Всеволод-Гавриил, Борис и Глеб» начала XVII века, бронзовый хорос XV - XVI веков, деревянная полихромная скульптура «Святой Николай Чудотворец» XVII века, керамические погребальные урны X- XI веков и костяные гребни XIV - XV веков, найденные при раскопках.

В 2005-2012 годах выполнена комплексная реставрация уникального документального памятника - Таможенной книги Пскова XVII века (288 листов). Реставратор - В. Григораш.

Благодаря деятельности службы реставрации были осуществлены такие масштабные мероприятия, как создание экспозиций «Живопись древнего Пскова» и «Художественное серебро» (1988 год) и последующие их реэкспозиции, осуществлявшиеся неоднократно в период с 1992 по 2016 годы; участие музея в эпохальной выставке «Живопись Пскова XII – XIV веков» (ГТГ, Москва, 1990 год); экспонирование нескольких выставок музея за рубежом (1990–1996 и 2004 годы); создание исторической экспозиции, большая часть экспонатов которой была отреставрирована в период её подготовки (1999 -2003 годы), экспонирование уникальной выставки «Драгоценный убор русских икон», сформированной И. Родниковой (2010), создание экспозиции «Западноевропейское искусство XVI – XIX веков (2010); участие во всероссийском проекте – выставке «Святая Русь» (2010-2011, Париж, Москва); экспонирование произведений Элия Белютина, в том числе крупноформатных картин, поступивших в музей в 2012-2016 годах; юбилейная выставка художника А. Аникеёнка (2016), выставки серии «Новое открытие псковских реставраторов» (2013 и 2016).