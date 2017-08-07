Псковичи выступили на Чемпионате Европы по велоспорту в Дании

18:02, 07 августа 2017, ПАИ

Псковичи приняли участие в Чемпионате Европы по велоспорту, который проходил в датском Хернинге с 2 по 6 августа. Как сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки Псковской области, лучшие спортсмены Европы боролись за золотые медали в индивидуальных и групповых видах программы.

В групповой гонке юниорок (19−22) спортсменка центра Ирина Иванова заняла 70-е место, Маргарита Сырадоева – 72-е. В групповой гонке юниоров выступал Тимофей Шерстнев, он занял 37 место.

Наставниками спортсменов являются Вячеслав Тарасов и Александр Филиппов.