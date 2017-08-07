0
14:18
2,5 млн рублей штрафа заплатит бывший инспектор псковского ГИБДД за полученную взятку
10:51
«Урожай» в 200 килограммов конопли собрали правоохранители в Печорском районе (ВИДЕО)
12:13
Восстановлена сорванная во время грозы кровля трех жилых домов в Себеже
12:13
Крупную банду наркодилеров взяли под стражу в Пскове
10:34
Городской автобус врезался в ЗИЛ на перекрёстке в Крестах в Пскове, есть пострадавшие (ФОТО)
09:26
Ребёнок в нацпарке «Себежский» погиб при падении дерева на палатку
22:49
Мужчина напал на репортёра во время прямого эфира с места празднования Дня ВДВ
Еще новости
Происшествия

Шесть граждан одной из стран СНГ фиктивно зарегистрировал пскович в своей квартире

Сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по Пскову в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий выявили факт фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области, по имеющейся информации, 34-летний безработный житель областного центра за денежное вознаграждение зарегистрировал у себя в квартире шесть граждан одной из стран СНГ, которые фактически по данному адресу не проживали.

В настоящее время по данному факту проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации» УК РФ. Максимальный размер наказания, установленный санкцией данной правовой нормы, составляет 3 года лишения свободы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

2,5 млн рублей штрафа заплатит бывший инспектор псковского ГИБДД за полученную взятку
07 августа 2017
2,5 млн рублей штрафа заплатит бывший инспектор псковского ГИБДД за полученную взятку 1
«Урожай» в 200 килограммов конопли собрали правоохранители в Печорском районе (ВИДЕО)
07 августа 2017
«Урожай» в 200 килограммов конопли собрали правоохранители в Печорском районе (ВИДЕО)
Восстановлена сорванная во время грозы кровля трех жилых домов в Себеже
05 августа 2017
Восстановлена сорванная во время грозы кровля трех жилых домов в Себеже
Крупную банду наркодилеров взяли под стражу в Пскове
04 августа 2017
Крупную банду наркодилеров взяли под стражу в Пскове 4
Городской автобус врезался в ЗИЛ на перекрёстке в Крестах в Пскове, есть пострадавшие (ФОТО)
03 августа 2017
Городской автобус врезался в ЗИЛ на перекрёстке в Крестах в Пскове, есть пострадавшие (ФОТО)
Ребёнок в нацпарке «Себежский» погиб при падении дерева на палатку
03 августа 2017
Ребёнок в нацпарке «Себежский» погиб при падении дерева на палатку
Мужчина напал на репортёра во время прямого эфира с места празднования Дня ВДВ
02 августа 2017
Мужчина напал на репортёра во время прямого эфира с места празднования Дня ВДВ 1
Режим чрезвычайной ситуации введён в Себежском районе
02 августа 2017
Режим чрезвычайной ситуации введён в Себежском районе

Идет загрузка...