Шесть граждан одной из стран СНГ фиктивно зарегистрировал пскович в своей квартире

16:41, 07 августа 2017, ПАИ

Сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по Пскову в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий выявили факт фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области, по имеющейся информации, 34-летний безработный житель областного центра за денежное вознаграждение зарегистрировал у себя в квартире шесть граждан одной из стран СНГ, которые фактически по данному адресу не проживали.

В настоящее время по данному факту проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации» УК РФ. Максимальный размер наказания, установленный санкцией данной правовой нормы, составляет 3 года лишения свободы.