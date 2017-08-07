Трех нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Псковской области

17:46, 07 августа 2017, ПАИ

В Псковском районе, Великих Луках и Печорах полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, в Псковском районе на 7-ом километре трассы Псков - Изборск инспекторы остановили автомобиль «Вольво», которым управлял, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, 31-летний мужчина.

В Великих Луках на улице Герцена на автомобиле «Мицубиси» двигался 27-летний местный житель. Как выяснилось, он также был в нетрезвом виде.

Кроме того, в Печорах на улице Юбилейной стражи порядка остановили автомобиль «Москвич», водитель которого тоже находился в состоянии опьянения. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.