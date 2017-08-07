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Общество

ОНФ добивается установки ограждения территории и ремонта в детском лагере в Псковской области

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области добиваются установки ограждения территории и проведения ремонта построек в загородном спортивно-оздоровительном лагере имени космонавтов, расположенном у деревни Малая Пачковка в Печорском районе. По инициативе общественников после проверки лагеря надзорными службами и областной комиссией по контролю за работой загородных лагерей выданы планы-задания и предписания, включающие установку ограждения и улучшение материально-технической базы загородного лагеря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

На отсутствие ограждения территории лагеря общественники обратили внимание в ходе мониторинга готовности детских оздоровительных лагерей в Псковской области к летнему сезону 2017 года, проведенного в рамках реализации проекта ОНФ «Равные возможности – детям». Эксперты Народного фронта провели выездные проверки качества предоставляемых услуг, в том числе безопасности отдыха детей, организацию быта, питания, работу педагогов в нескольких лагерях в Печорском и Великолукском районах.

«В загородном спортивно-оздоровительном лагере имени Космонавтов мы обратили внимание на отсутствие какого-либо ограждения и ворот. По территории лагеря проходит стихийно возникшая грунтовая дорога, по которой периодически ездят автомобили жителей расположенного неподалеку коттеджного поселка. Лагерю уже более 50 лет. Спортивно-тренировочный комплекс, оставшийся с советского времени, включает в себя турники, лестницы, металлические брусья и футбольное поле, которые не соответствуют современным размерам и оснащению. Жилые и административные корпуса сильно изношены, чердачные стекла выбиты, кровля повсеместно дырявая. Обогрев спальных комнат при необходимости осуществляется печками. Туалеты и умывальники расположены на улице», – рассказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин.

По итогам проверки общественники написали обращение в государственное управление образования Псковской области, в котором обратили внимание на необходимость устранить выявленные нарушения и принять меры по обновлению материально-технической базы лагеря.

«Из ответа чиновников следует, что в настоящее время по земле лагеря проходит процедура межевания. Поскольку содержание лагеря обеспечивается за счет средств муниципального бюджета, по получению предписаний различных служб профильная структура администрации области подготовит обращение районным депутатам о выделении средств на устранение недостатков», – пояснил Турчин.

Активисты ОНФ держат данный вопрос на контроле.

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