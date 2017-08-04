0
09:43
Роспотребнадзор предложил маркировать продукты с помощью «светофора»
13:22
Вера Емельянова: Огромная ценность кластера «Псковский» в том, что инвесторы стали активными участниками проекта
17:18
Группа работников псковского «Комбината благоустройства» заявила о прекращении работы из-за невыплаты зарплаты
11:25
Осенью в ОЭЗ «Моглино» закончится строительство двух заводов и будут рассмотрены ещё несколько заявок
09:07
Президентские гранты выиграли четыре псковские некоммерческие организации
17:55
«Ростелеком» у вас дома!
12:02
Ограничение движения в связи со вспышкой АЧС в Псковском районе (СХЕМА)
Еще новости
Экономика

Зараженные хризантемы из Нидерландов уничтожены на границе в Псковской области

На Государственной границе Российской Федерации в многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки в Себежском районе запрещена к ввозу партия хризантем в горшках, выращенных в Нидерландах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета стало обнаружение карантинного объекта – западного (калифорнийского) цветочного трипса, идентифицированного в отобранных образцах в ходе лабораторных исследований. Зараженная часть груза изъята и уничтожена.

Данный вредитель способен питаться на 244 видах растений из 62 семейств и опасен как для овощных культур, так и для декоративных растений. Особую опасность представляет тем, что является активным переносчиком вирусов — возбудителей опасных болезней растений. Высокая вредоносность западного цветочного трипса обуславливается высокой скоростью роста популяции, скрытым образом жизни и высоким уровнем устойчивости к применяемым пестицидам.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Роспотребнадзор предложил маркировать продукты с помощью «светофора»
04 августа 2017
Роспотребнадзор предложил маркировать продукты с помощью «светофора»
Вера Емельянова: Огромная ценность кластера «Псковский» в том, что инвесторы стали активными участниками проекта
02 августа 2017
Вера Емельянова: Огромная ценность кластера «Псковский» в том, что инвесторы стали активными участниками проекта 1
Группа работников псковского «Комбината благоустройства» заявила о прекращении работы из-за невыплаты зарплаты
01 августа 2017
Группа работников псковского «Комбината благоустройства» заявила о прекращении работы из-за невыплаты зарплаты 1
Осенью в ОЭЗ «Моглино» закончится строительство двух заводов и будут рассмотрены ещё несколько заявок
01 августа 2017
Осенью в ОЭЗ «Моглино» закончится строительство двух заводов и будут рассмотрены ещё несколько заявок
Президентские гранты выиграли четыре псковские некоммерческие организации
01 августа 2017
Президентские гранты выиграли четыре псковские некоммерческие организации
«Ростелеком» у вас дома!
28 июля 2017
«Ростелеком» у вас дома!
Ограничение движения в связи со вспышкой АЧС в Псковском районе (СХЕМА)
25 июля 2017
Ограничение движения в связи со вспышкой АЧС в Псковском районе (СХЕМА)
Из-за вспышки АЧС в Псковском районе умерщвлены 44 свиньи, подлежат уничтожению ещё 170
23 июля 2017
Из-за вспышки АЧС в Псковском районе умерщвлены 44 свиньи, подлежат уничтожению ещё 170 4

Идет загрузка...