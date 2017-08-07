В Себежском районе продолжается ликвидация последствий урагана

22:21, 07 августа 2017, ПАИ

В Себежском районе продолжаются работы по ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений, обрушившихся на регион. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Сотрудники псковского МЧС продолжают оказывать помощь населению. Для ликвидации последствий комплекса неблагоприятных явлений задействована аэромобильная группировка Главного управления, а также оперативная группа.

Также продолжается оказание адресной помощи по заявкам, поступающим в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Главное управление МЧС России по Псковской области и подчиненные подразделения функционируют в режиме «повышенная готовность».

Сотрудники ведомства обращают внимание жителей на кратковременные перерывы подачи электроэнергии и напоминают о необходимости строгого соблюдения правил поведения вблизи электроустановок и линий электропередачи: «запрещается приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения».

«В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую дежурно-диспетчерскую службу Себежского района по телефону (81140)2-15-95 или службу спасения «01», «101» или «112», - добавили в ведомстве.