Ликвидация последствий неблагоприятных погодных явлений продолжается в Псковской области

17:42, 07 августа 2017, ПАИ

На территории Псковской области продолжаются работы по ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений, обрушившихся на регион. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сотрудники ведомства оказывают помощь населению. Для ликвидации последствий комплекса неблагоприятных явлений задействована аэромобильная группировка управления, а также оперативная группа.

Оказывается адресная помощь по заявкам, поступающим в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Такая работа будет проводиться до подключения последнего потребителя по штатной схеме.

Главное управление МЧС России по Псковской области и подчиненные подразделения функционируют в режиме «повышенная готовность». Свою деятельность осуществляет оперативный штаб ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В МЧС отметили, что во время проведения ремонтных работ возможны кратковременные перерывы подачи электроэнергии, и напомнили о необходимости строгого соблюдения правил поведения вблизи электроустановок и линий электропередачи: запрещается приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации нужно звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу Себежского района по телефону (81140)2-15-95 или службу спасения «01», «101» или «112».