Выставка, посвященная книгоиздателю Петру Сойкину, открылась в Псковской областной библиотеке

19:31, 07 августа 2017, ПАИ

Псковская областная универсальная научная библиотека приглашает горожан на выставку, приуроченную к 155 - летию со дня рождения русского книгоиздателя Петра Сойкина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Выдающийся российский книгоиздатель Петр Сойкин родился 4 сентября (22 августа) 1862 года в Санкт-Петербурге. Внук крепостного крестьянина и сын вольноотпущенника, он окончил классическую гимназию и курсы счетоводов, затем работал в типографии и, набравшись опыта, завел собственное дело, приобретя в 1885 г. одну, а в 1892 году другую типографии. Вскоре он строит новое 6-ти этажное здание, в котором размещает издательство, типографию и книжный магазин.

В период с 1885 по 1900 года издательство Сойкина — это мощное, хорошо оснащенное предприятие с передовыми для того времени технологиями, выпускающее массу книг — дорогих и дешевых, пользующихся неизменной популярностью у разных слоев населения. На различных российских и международных выставках его книги получили 7 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовых медали. Главным проектом издательства стал выпуск книг по науке и технике. В фондах областной библиотеки бережно хранится наследие издателя. Многие книги зачитаны практически «до дыр».

В экспозиции представлены научно-популярный иллюстрированный журнал «Природа и люди», издания из научно-популярной серии «Полезная библиотека» (1894-1904 год), серии «Народный университет», отражающей вопросы геологии, географии, химии, ботаники и т.п.; сельскохозяйственные издания.

В 1913 году в Париже Петр Cойкин, как лучший издатель популярной литературы по сельскому хозяйству, получил Гран-при; капитальные труды естественнонаучного характера: «Человек и земля» и «Вселенная и человечество» Элизе Рекло, «Путешествия» Н. М. Пржевальского; книги из знаменитой серии «Библиотека романов. Приключения на суше и на море» (1890 по 1915 год). В ней были выпущены собрания сочинений Ж. Верна, М. Рида, А. Конан-Дойля, А. Дюма, Г. Уэллса, Л. Стивенсона, Р. Киплинга, Г. Эмара, Р. Хаггарда.

Крупным событием явилось издание Сойкиным в 1913 году первого в России полного 36-томного «Иллюстрированного собрания романов» Фенимора Купера. К столетию со дня рождения Ч. Диккенса вышло его полное собрание сочинений в 46 книгах. Некоторые из книг можно увидеть на выставке.

Кроме того, Центр по работе с редкими и ценными документами представляет выставку изданий к 155- летию (1862) со дня выхода в свет комедии «Горе от ума» Александра Грибоедова. Первое серьезное произведение в школьной программе, цитаты из которого уже почти утратили авторство и стала неотъемлемой частью русской культуры и образования. На выставке посетители могут увидеть издания разных лет.