Главный судебный пристав региона примет псковичей 10 августа

17:52, 07 августа 2017, ПАИ

10 августа с 9:00 до 12:00 руководитель Управления ФССП России по Псковской области Сергей Колесников проведет прием граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления.

Сергей Колесников будет осуществлять прием граждан по вопросам взыскания алиментов, заработной платы, погашения задолженности по кредитам, штрафам, налогам и иным видам взысканий. Встреча пройдёт в приемной президента Российской Федерации в Псковской области на Некрасова, 23.

Предварительная запись граждан осуществляется по телефону: 8 (8112) 699-020.

График приема размещен на сайте администрации Псковской области.