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Общество

Открытие выставки «Отражение» состоится в Выставочном зале Пскова 8 августа

8 августа в 18:00 в псковском Выставочном зале (улица Ленина, 1) состоится открытие выставки семьи Оржеховских «Отражение». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Владимир и Татьяна Оржеховские преподаватели Детской художественной школы  имени А. А. Большакова  в Великих Луках, члены Союза художников России Псковского отделения. Их сын выпускник Московского художественного института имени Сурикова, член Московского отделения Союза художников России Илья Оржеховский. 

«На выставке вы сможете увидеть произведения, выполненные в разной технике, такие как живопись, графика  и роспись по фарфору», - добавили организаторы.

Выставка продлится до 27 августа. Вход свободный.

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