Профилактический рейд провели сотрудники псковского МЧС в Гдовском районе

21:34, 07 августа 2017, ПАИ

В деревне Паризанская Гдовского района сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы провели очередной рейд в целях недопущения пожаров и гибели на них людей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В результате рейда специалисты провели беседы с населением о правилах эксплуатации электрооборудования, о недопущении разведения костров и сжигания сухой травянистой растительности, мусора и других горючих материалов на участках и вне.

Также проведено 20 инструктажей по мерам пожарной безопасности, распространено 30 листовок профилактического характера.