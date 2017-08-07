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Общество

Выпускники ведомственных вузов пополнили ряды псковской полиции

Сегодня, 7 августа, в зале коллегий УМВД России по Псковской области состоялась встреча с молодыми сотрудниками, окончившими Санкт-Петербургский университет МВД России и Нижегородскую академию МВД России в этом году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

На встрече с лейтенантами присутствовали начальник Управления по работе с личным составом УМВД Дмитрий Шеховцов, заместитель председателя регионального Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Сергей Ляхов, а также руководители подразделений и служб территориальных органов внутренних дел.

Дмитрий Шеховцов пожелал выпускникам «успехов в службе и карьерного роста». Он также отметил, что главное в службе молодого сотрудника - это самосовершенствование с самых первых дней.

Затем выпускникам в торжественной обстановке были вручены служебные удостоверения. За каждым из них будет закреплен наставник из числа опытных сотрудников, который призван посвятить молодежь во все тонкости полицейской профессии.

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