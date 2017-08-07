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Общество

Рабочий погиб при проведении дорожных работ в Себежском районе

В Себежском районе, на 116 километре трассы Москва-Балтия (в районе поселка Бурачки) при проведении дорожных работ погиб человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

В 16:15 по прибытию спасателей на место происшествия было установлено, что дорожный рабочий попал в установку комбайна по срезке асфальта. Спасатели находились на месте до прибытия сотрудников полиции и оказывали помощь по извлечению тела из-под установки. Дорожные работы проводились компанией ООО «Интерсевис» (Санкт-Петербург).

23-летний погибший Батрудин Бадруев являлся гражданином республики Дагестан, село Сивух. Информация передана в Государственную инспекцию труда в Псковской области.

 

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