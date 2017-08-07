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Общество

Нетрезвый местный житель избил собутыльника в Псковском районе

В Псковском районе местный житель избил собутыльника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковского района.

По данным следствия, 29 марта между двумя жителями деревни Федоровщина, находящимися в квартире, расположенной по улице Моторной пребывающими в состоянии алкогольного опьянения произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений.

В ходе конфликта уроженец Новгородской области нанес собутыльнику три удара кулаком в область головы, отчего последний упал на кресло. После чего схватил руками за одежду, поднял с кресла и с силой толкнул его на пол, отчего упал и ударился об пол затылочной частью головы.

В результате потерпевший получил перелом костей черепа, ушиб головного мозга и кровоизлияние под твердую мозговую оболочку, раны левой ушной раковины, перелом костей носа, перелом дуги левой скуловой кости, множественные раны волосистой части головы, которые расцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью.

ОМВД России по Псковскому району возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ. Прокуратура Псковского района направила дело в Псковский районный суд.

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