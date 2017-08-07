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Общество

Лодки «Лагуну» и «Пеллу» похитил пскович на острове имени Залита

На острове имени Залита Псковского района мужчина украл две лодки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковского района.

По данным следствия, 17 мая пскович, находящийся на острове имени Залита в период времени около 23:30 17 мая до 2:15 18 мая подошел к лодке «Лагуна», где отсоединил от забора цепь вместе с навесным замком и похитил ее, чем причинил потерпевшей ущерб на сумму 20,5 тыс. рублей.

Кроме того, житель города Пскова также похитил лодку «Пелла» путем отсоединения веревки от лодки, чем причинил значительный ущерб потерпевшему на сумму 32,5 тыс. рублей. С похищенным имуществом пскович с места преступления скрылся.

ОМВД России по Псковскому району возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» части 2 статьи 158 и части 1 статьи 158 УК РФ. Прокуратура Псковского района направила дело в суд.

 

 

 

 

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