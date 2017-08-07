Детские спортивные сборы по армейскому рукопашному бою прошли в Гдовском районе

22:40, 07 августа 2017, ПАИ

С 29 июля по 5 августа в Гдовском районе на озере Дубно прошли военизированные спортивные сборы. Как рассказали Псковскому агентству информации в областной федерации армейского рукопашного боя, в проекте приняли участие 35 юных спортсменов из Пскова.

Шефскую помощь и поддержку в организации мероприятия оказала 25-я отдельная гвардейская Севастопольская Краснознаменная мотострелковая бригада. Кроме тренировок по рукопашному бою, для детей были организованы занятия по выживанию в лесу, оказанию первой медицинской помощи, сборке-разборке оружия, проводились командные игры и эстафеты.

«Мы понимаем всю ответственность обучения детей и подростков навыкам рукопашного боя и остро осознаем необходимость их нравственного и патриотического воспитания, ориентирования их спортивно-боевых умений на службу и защиту Родины, отсюда военная форма, основы армейской дисциплины», - пояснила заместитель председателя федерации по воспитательной работе Дина Дымова. Но мы и не забываем, что работаем с детьми – на сборах всегда много юмора, достаточно личного времени. Мы успевали купаться три-четыре раза в день, играть в шахматы и футбол».

Для обеспечения питания в походных условиях, приближенных к войсковым перемещениям, благодаря шефской помощи 25-й мотострелковой бригады, всем участникам 20-ти километрового марша были выданы индивидуальные рационы питания - «сухие пайки».

Почетным гостем на сборах стал полковник полиции, кавалер пяти боевых орденов Алексей Федоров. Завершили сборы командные соревнования по технике пешеходного туризма под руководством инструктора по выживанию Александра Агафонова.

«Восьмой год мы проводим сборы, программа меняется, но суть остается: не смотря на то, что у нас индивидуальный вид спорта - ведь на татами мы выходим одни, мы учимся быть одной сплоченной командой», - отметил на торжественном закрытии мероприятия старший тренер федерации Владимир Евдокимов.