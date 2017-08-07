Финансирование крупных социальных проектов обсудили Ольга Голодец и Андрей Турчак

21:16, 07 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 7 августа, в Москве губернатор Псковской области Андрей Турчак провел рабочую встречу с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Ольгой Голодец. Стороны обсудили ход реализации и финансирования крупных социальных проектов на территории региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В частности, речь шла о строительстве в Пскове студенческого городка Псковского государственного университета. Уже в этом году ПсковГУ получит на эти цели 50 млн рублей из федерального бюджета, а в следующем году — еще 407 млн рублей. Кроме того, университету дополнительно выделят 126 млн рублей на ремонт фасадов и аудиторий учебных корпусов.

Также Ольга Голодец и Андрей Турчак обсудили вопрос участия Псковской области в государственной программе по созданию новых мест в общеобразовательных организациях. Правительство РФ одобрило заявку региона на строительство еще одной школы на 800 мест в Великих Луках, школы на 450 мест в Гдове и ремонт школы в городе Дно.

По линии здравоохранения в ближайшее время в регион поступят 35 млн рублей на закупку дополнительного оборудования для Псковского областного онкологического диспансера.

Еще одной темой для разговора стала подготовка к проведению 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове в 2019 году, в рамках которой запланированы работы по реставрации Ансамбля Псковского Кремля. В ближайшее время будет расторгнут контракт с ООО «Карат», компанией, разработавшей проект реставрации кремля, который вызвал многочисленные замечания экспертов. Для доработки проектной документации будет объявлен новый конкурс.

Кроме того, Ольга Голодец дала поручение Министерству культуры РФ предусмотреть на 2018 год финансирование для начала ремонтных работ на объекте.

Стороны также договорились, что в конце августа в регионе состоится очередное заседание Совета по культурному наследию при губернаторе Псковской области, в котором примет участие представитель Минкульта РФ, где будет рассмотрен проект по сохранению и приспособлению Окольного города.

В завершение встречи Андрей Турчак и Ольга Голодец договорились, что в сентябре в Пскове пройдет выездное заседание федерального оргкомитета Ганзейских дней с участием всех заинтересованных министерств и ведомств.

В свою очередь, Андрей Турчак пригласил Ольгу Голодец посетить фестиваль Сергея Довлатова «Заповедник», который традиционно проходит в Псковской области в конце сентября.