В США медведь угнал припаркованный у частного дома внедорожник и попал на нем в ДТП

22:57, 07 августа 2017, ПАИ

В американском городе Дуранго, штат Колорадо, медведь забрался в припаркованный у частного дома внедорожник «субару», съехал на нем с дороги и врезался в почтовый ящик. Об этом сообщает местное издание The Durango Herald.

Грохот и скрежет железа разбудили соседей, они вызвали полицейских, однако те не успели задержать воришку. Внутри машины мишка сломал руль, повредил сиденья, бортовой компьютер и торпеду.

Полицейские предположили, что зверь случайно снял автомобиль с ручного тормоза и задел переключатель скорости, из-за чего машина покатилась по склону.