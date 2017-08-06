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Страна и мир

В США медведь угнал припаркованный у частного дома внедорожник и попал на нем в ДТП

В американском городе Дуранго, штат Колорадо, медведь забрался в припаркованный у частного дома внедорожник «субару», съехал на нем с дороги и врезался в почтовый ящик. Об этом сообщает местное издание The Durango Herald.

Грохот и скрежет железа разбудили соседей, они вызвали полицейских, однако те не успели задержать воришку. Внутри машины мишка сломал руль, повредил сиденья, бортовой компьютер и торпеду.

Полицейские предположили, что зверь случайно снял автомобиль с ручного тормоза и задел переключатель скорости, из-за чего машина покатилась по склону.

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