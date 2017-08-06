Apple завела официальный аккаунт в Инстаграме

22:49, 07 августа 2017, ПАИ

Компания Apple зарегистрировала официальный аккаунт в инстаграме. Об этом сообщает Time.

Сейчас там уже девять публикаций, в которых было отмечено 45 фотографов. Все снимки были отобраны модераторами Apple, а после — с разрешения их авторов — опубликованы на странице компании в инстаграме. Таким образом Apple собирается поощрять фотографов, которые работают с iPhone.

Модераторы отслеживают записи по хэштегу #ShotOniPhone. В случае если под публикацией будет стоять ремарка «#ShotOniPhone with paid support from Apple», это будет означать, что снимок был проспонсирован Apple, пишет Independent.